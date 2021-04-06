Известно, что актер, получивший мировую славу благодаря ролям в таких фильмах как «Рембо» и «Рокки», уже много лет является поклонником боксерского таланта братьев Кличко.
Съемки картины должны начаться этой осенью.
Уже известно и название самой ленты, режиссером и сценаристом которой выступит Сильвестр Сталлоне. Судя по данным официального сайта Виталия и Владимира, фильм будет называться «Братья – легенды».
Известно, что актер, получивший мировую славу благодаря ролям в таких фильмах как «Рембо» и «Рокки», уже много лет является поклонником боксерского таланта братьев Кличко.
Съемки картины должны начаться этой осенью.
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