ЗАМАНА - Братья Кличко станут героями фильма Сталлоне

Братья Кличко станут героями фильма Сталлоне

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06 апреля, 2021. Вторник 19:30
Братья Кличко станут героями фильма Сталлоне

Уже известно и название самой ленты, режиссером и сценаристом  которой выступит Сильвестр Сталлоне. Судя по данным официального сайта Виталия и Владимира, фильм будет называться «Братья – легенды».

Братья Кличко станут героями фильма Сталлоне
Культура

Известно, что актер, получивший мировую славу благодаря ролям в таких фильмах как «Рембо» и «Рокки», уже много лет является поклонником боксерского таланта братьев Кличко.

Съемки картины должны начаться этой осенью.

 

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