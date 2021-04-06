Даргинский театр поставит пьесу Василия Сигарева

Даргинский музыкально-драматический театр имени Омарла Батырая покажет зрителям два новых спектакля: «Адвокат Пьер Патлен» (Давид-Огюстен Брюэс) и «Русское лото» (Василий Сигарев). Об этом на своей личной странице в Instagram сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева .

Отметим, что пьеса известного Уральского драматурга и режиссера Василия Сигарева сатирично высмеивает порки человека, показывая его в самых нелепых жизненных ситуациях.

Делает пьесу актуальной в любое время независимо от сюжета е "вечные" темы, которые красной нитью проходят сквозь действие. Одна из них тема искушения выигрышем, выбора между большими деньгами и человеческими отношениями, который встает перед главной героиней.

Отметим, что данные постановки будут осуществлены в рамках Федерального проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Премьерные показы запланированы на июнь и сентябрь текущего года.