ЗАМАНА - Зрители критикуют финал сериала «Угрюм-река»

Зрители критикуют финал сериала «Угрюм-река»

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05 апреля, 2021. Понедельник 15:47
Зрители критикуют финал сериала «Угрюм-река»

Первый канал завершил показ многосерийной ленты Юрия Мороза «Угрюм-река». Напомним, что данное произведение является экранизацией одноимённого романа Вячеслава Шишкова.

Зрители критикуют финал сериала «Угрюм-река»
Культура

К удивлению зрителей, концовка сериала сильно отличается от того, к чему они уже привыкли. Некоторым зрителям оригинальное режиссерское решение пришлось по душе, но большинство все же ругают авторов за отклонение от первоисточника. "Всё накрылось Тунгусским метеоритом.Одним махом все проблемы разрешили и сериал закончили, и загадку столетней давности разгадали", ".У Первого канала вообще какая-то своя история, только имена те же, что в книге. В остальном ничего общего. А особенно характеров, что за этими персонажами стояли, нет", негодуют зрители в интернете.

 

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