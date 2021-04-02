Пилотный эпизод сериала снимет российский режиссер, ученик Александра Сокурова, известный по картинам "Теснота" и "Дылда" Кантемир Балагов. Сценарий для ленты напишут Крэйг Мазин и Нил Дракманн. Премьера ленты запланирована на будущий год.
Сериал по мотивам видеоигры "The Last of Us" начнут снимать летом
- Автор Хадижат
- 02 апреля, 2021. Пятница 16:26
Подчеркивается, что съемки нового проекта HBO пройдут в городе Калгари (Канада), и будут продолжаться чуть менее года.
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