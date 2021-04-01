Эфир передается через сайт исторического комплекса. Как сообщает ТАСС, организацию этой работы взяла на себя компания "Ростелеком".
На территории цитадели Нарын-Кала в Дербенте установили камеры для круглосуточной трансляции.
Эфир передается через сайт исторического комплекса. Как сообщает ТАСС, организацию этой работы взяла на себя компания "Ростелеком".
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