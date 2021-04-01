ЗАМАНА - Из дербентской крепости Нарын-Кала запустили круглосуточные онлайн-трансляции

Из дербентской крепости Нарын-Кала запустили круглосуточные онлайн-трансляции

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01 апреля, 2021. Четверг 16:40
Из дербентской крепости Нарын-Кала запустили круглосуточные онлайн-трансляции

На территории цитадели Нарын-Кала в Дербенте установили камеры для круглосуточной трансляции.

Из дербентской крепости Нарын-Кала запустили круглосуточные онлайн-трансляции
Культура

Эфир передается через сайт исторического комплекса. Как сообщает ТАСС, организацию этой работы взяла на себя компания "Ростелеком". 

 

 

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