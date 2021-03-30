Международный открытый конкурс «Путь к звездам!» приглашает к участию

Уточним, что данный конкурс проходит в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» и приурочен к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики 12 апреля. В этом году, конкурс с пройдет в online-формате с 10 по 12 апреля включительно. Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке