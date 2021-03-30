ЗАМАНА - Международный открытый конкурс «Путь к звездам!» приглашает к участию

Международный открытый конкурс «Путь к звездам!» приглашает к участию

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30 марта, 2021. Вторник 12:15
Международный открытый конкурс «Путь к звездам!» приглашает к участию

 Стартовал прием заявок для желающих принять участие в ежегодном Международном открытом конкурсе «Путь к звездам».

Международный открытый конкурс «Путь к звездам!» приглашает к участию
Культура

Уточним, что данный конкурс проходит в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» и приурочен к празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики 12 апреля. В этом году, конкурс с пройдет в online-формате с 10 по 12 апреля включительно. Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке

 

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