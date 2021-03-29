Карнавал искусств

В прекрасный субботний вечер 27 марта, переходящий в не менее вдохновенную ночь, артисты Даргинского театра им. О. Батырая с особым праздничный настроением встречали зрителей. Все потому, что в Дагестане впервые проходила Всероссийская акция «Ночь театров 2021», подарившая возможность отмечать профессиональный праздник не совсем в привычном формате – в тесном кругу коллег, а в компании с почитателями театрального искусства. Гостей театра ждал карнавал искусств: песни, танцы, изобразительное и театральное искусство, и как итог – незабываемые впечатления!

Несмотря на существующие ограничения Роспотребнадзора по 50-ти процентной рассадке зала, в эту театральную ночь все располагало для веселья, зажигательных танцев и неформального общения с любимыми театральными деятелями. С первых шагов в театр становилось понятно, почему он музыкально-драматический. Зрителей в уютном фойе встречали талантливые артисты, их песни в живом исполнении больше часа услаждали слух посетителей.

Также участники акции насладились созерцанием выставки детских рисунков под названием «Театр в сказках». В экспозиции были представлены рисунки о Даргинском театре, афиши, эпизоды детских постановок и эскизы театральных костюмов героев сказок «Гуглахай», «Чудесный клад», «Подарок Бабушки-Яги», «Как дурак разум искал». Дети изобразили даже основателя даргинской литературы Омарла Батырая и это им отлично удалось! Представленные работы были подготовлены учащимися СОШ № 1, которые посещают «ZN-студию», где под руководством их педагога ИЗО Заремы Абдуселимовой научились так красиво рисовать.

Из фойе театра зрители постепенно переместились в зрительный зал, где вскоре началась всеми любимая музыкальная комедия «Ханума» на даргинском языке по пьесе драматурга Авксентия Цагарели (режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Мустафа Ибрагимов)

Беспечный шумный Авлабар... Кто не знает Хануму?! Хануму знают все! Она и не даст себя забыть. Бойкая, веселая, не унывающая сваха придет к вам

в дом и сделает вас счастливыми, если даже вы не совсем так представляли свое счастье. А с конкурентками на рынке брачных услуг Ханума расправляется лихо. Зря Кабато попыталась перейти ей дорогу...

Музыкальная комедия Авксентия Цагарели «Ханума» тоже сделала счастливыми наших зрителей. Легкая, веселая, с музыкой и танцами, с лихо закрученным сюжетом история не оставила никого равнодушными! В памяти участников театрального действа еще долго будут звучать песни и голоса героев спектакля.

Зрители сполна окунулись в веселую атмосферу постановки, оценив непроходящую ценность задорной, захватывающей пьесы и бесподобной музыки Гии Канчели. Бессмертная «Ханума» как всегда подарила шквал улыбок посетителям, за что они щедро наградили артистов бурными овациями.

Театральная труппа спектакля была представлена как заслуженными артистами РД, такими как Гасанкади Рабаданов, Абдулла Ризванов, Аминат Дациева, так и всеми любимыми талантливыми артистами. Свои роли в спектакле также блестяще исполнили Загидат Мусаева, Муминат Аскандарова, Нурбаганд Идрисов, Рахмет Бахмудов, Хузаймат Ибрагимова, Абдусамад Алиев, Сакинаханум Ильясова, Ашура Исмаилова, Алибхан Алибеков, Гасан Иминов, Магомед Ибрагимов, Амирбек Батиров, Ислам Гасанов и Абдусамад Алиев. Остальные артисты театра также задействованы в массовых сценах комедии. Зрители отметили прекрасные декорации спектакля – в этом заслуга народного художника РД Ибрагимхалила Супьянова, а за костюмы артистов отдельная благодарность художнику-модельеру Аиде Саидовой и всем сотрудницам пошивочного цеха.

Хочется отметить, что благодаря акции большая театральная семья в составе артистов и зрителей воссоединится и в едином порыве, в зрительном зале и на сцене, все мы испытали целую палитру ярких, положительных эмоций.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА, специалист по связям с общественностью Даргинского театра им. О. Батырая.