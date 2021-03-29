ЗАМАНА - Фильм российского режиссера возглавил прокат в США

Фильм российского режиссера возглавил прокат в США

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29 марта, 2021. Понедельник 16:30
Фильм российского режиссера возглавил прокат в США Фильм российского режиссера возглавил прокат в США

Боевик "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил прокат США по результатам марта. Фильм показали в 2460 кинотеатрах, он заработал $6,7 млн. В других странах «Никто» собрал еще $5 млн.

Фильм российского режиссера возглавил прокат в США
Культура

«Это уверенный, но не звездный старт, потому что кинотеатры в Лос-Анджелесе и по всей стране только начинают открываться», - пишет Variety, отмечая высокий результат в реалиях карантинных ограничений.

Отметим, что для Ильи Найшуллера картина "Никто" не является дебютом. Он получил известность зарубежом после своего нашумевшего фильма "Хардкор". Что примечательно, сборы в США "Хардкора" также превышали результаты в России.

Отметим, что герой боевика «Никто» обычный мужчина средних лет, становящийся жертвой вооруженного ограбления и решающий отомстить. Роли в фильме исполнили Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Александр Паль, Алексей Серебряков и другие.

На экраны российских кинотеатров лента «Никто» вышла 18 марта.

 

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