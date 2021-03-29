ЗАМАНА - Зарема Бутаева: «Для работников культуры очень важна оценка их деятельности»

Зарема Бутаева: «Для работников культуры очень важна оценка их деятельности»

Автор
29 марта, 2021. Понедельник 00:12
Зарема Бутаева: «Для работников культуры очень важна оценка их деятельности»

25 марта, в День работников культуры, в Доме дружбы прошла встреча временно исполняющего обязанности Главы Дагестана Сергея Меликова с деятелями культуры и искусства региона.

Зарема Бутаева: «Для работников культуры очень важна оценка их деятельности»
Культура

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, комментируя данную встречу, отметила, что для работников культуры, для деятелей искусств очень важно внимание и оценка деятельности их труда.

«Мы сегодня чувствуем поддержку в лице Сергея Алимовича Меликова. Это касается в том числе и строительства социально значимых объектов», - подчеркнула Зарема Бутаева.

Она напомнила, что вступив в должность, врио Главы Дагестана Сергей Меликов одними из первых посетил объекты культуры: строительство дома танцев Государственного ансамбля «Лезгинка» и реставрирующееся здание Дагестанской Государственной филармонии.

«Хочется отметить и то внимание, которое сегодня руководство Дагестана проявляет в адрес ветеранов отрасли. Так, в день 90-летнего юбилея корифея дагестанской профессиональной музыки Мурада Магомедовича Кажлаева, Сергей Алимович встретился с ним. Были высказаны теплые, важные пожелания», - отметила глава ведомства.

Также Зарема Бутаева добавила, что руководство Дагестана уделяет внимание и юным музыкантам, педагогам. Поддерживаются в том числе и имиджевые проекты в сфере культуры.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top