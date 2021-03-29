Зарема Бутаева: «Для работников культуры очень важна оценка их деятельности»

25 марта, в День работников культуры, в Доме дружбы прошла встреча временно исполняющего обязанности Главы Дагестана Сергея Меликова с деятелями культуры и искусства региона.

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, комментируя данную встречу, отметила, что для работников культуры, для деятелей искусств очень важно внимание и оценка деятельности их труда.

«Мы сегодня чувствуем поддержку в лице Сергея Алимовича Меликова. Это касается в том числе и строительства социально значимых объектов», - подчеркнула Зарема Бутаева.

Она напомнила, что вступив в должность, врио Главы Дагестана Сергей Меликов одними из первых посетил объекты культуры: строительство дома танцев Государственного ансамбля «Лезгинка» и реставрирующееся здание Дагестанской Государственной филармонии.

«Хочется отметить и то внимание, которое сегодня руководство Дагестана проявляет в адрес ветеранов отрасли. Так, в день 90-летнего юбилея корифея дагестанской профессиональной музыки Мурада Магомедовича Кажлаева, Сергей Алимович встретился с ним. Были высказаны теплые, важные пожелания», - отметила глава ведомства.

Также Зарема Бутаева добавила, что руководство Дагестана уделяет внимание и юным музыкантам, педагогам. Поддерживаются в том числе и имиджевые проекты в сфере культуры.