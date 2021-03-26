Документальный фильм о дагестанском острове Чечень будет представлен на международных фестивалях

Документальный фильм «Ostrov», съемки которого проходили три года назад на дагестанском острове Чечень будет представлен на крупных международных фестивалях. Об этом сообщила режиссер картины Светлана Родина на своей странице в Facebook, поблагодарив участников съемочной группы и швейцарскую кинокомпанию «Doklab».

Мировая премьера фильмапройдет в Швейцарии на фестивале Visions du Réel и на фестивале Hot Docs в Торонто (Канада). «Спасибо всем, кто участвовал в этом проекте, очень важном для меня, как режиссера. И не только... Это было непростое, долгое, болезненное, таинственное, очень драматичное путешествие. Оно меня многому научило. И в моей персональной жизни оно не закончилось», написала режиссер.