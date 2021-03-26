Мировая премьера фильмапройдет в Швейцарии на фестивале Visions du Réel и на фестивале Hot Docs в Торонто (Канада). «Спасибо всем, кто участвовал в этом проекте, очень важном для меня, как режиссера. И не только... Это было непростое, долгое, болезненное, таинственное, очень драматичное путешествие. Оно меня многому научило. И в моей персональной жизни оно не закончилось», написала режиссер.
Документальный фильм о дагестанском острове Чечень будет представлен на международных фестивалях
- Автор Хадижат
- 26 марта, 2021. Пятница 16:02
Документальный фильм «Ostrov», съемки которого проходили три года назад на дагестанском острове Чечень будет представлен на крупных международных фестивалях. Об этом сообщила режиссер картины Светлана Родина на своей странице в Facebook, поблагодарив участников съемочной группы и швейцарскую кинокомпанию «Doklab».
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