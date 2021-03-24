Сообщается, что работа музея будет возобновлена в штатном режиме с 5 апреля.
"Дом Петра I" в Дербенте закрыт до 5 апреля
- Автор Хадижат
- 24 марта, 2021. Среда 16:56
"Дом Петра Первого в Дербенте" временно приостановил свою работу, в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Дербентском государственном историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике.
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