ЗАМАНА - "Дом Петра I" в Дербенте закрыт до 5 апреля

"Дом Петра I" в Дербенте закрыт до 5 апреля

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24 марта, 2021. Среда 16:56
&quot;Дом Петра I&quot; в Дербенте закрыт до 5 апреля

"Дом Петра Первого в Дербенте" временно приостановил свою работу, в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Дербентском государственном историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике.

"Дом Петра I" в Дербенте закрыт до 5 апреля
Культура

Сообщается, что работа музея будет возобновлена в штатном режиме с 5 апреля.

 

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