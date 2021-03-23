Бюст Расулу Гамзатову установят в Каире

Сообщается, что бюст известному дагестанцу будет установлен Каире, рядом с национальным театром оперы и балета. В рамках встречи, архитектор рассказал об особенностях работы над бюстом и сообщил, что изготовило сразу две одинаковых работы, одну из которых готов с удовольствием передать в дар Дагестану. Уточним, что в Каире установлены более 75 скульптурных работ, автором которых является Осама, среди них бюсты Толстого, Чехова, Римского-Корсакова и других выдающихся деятелей культуры России.