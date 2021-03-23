ЗАМАНА - Бюст Расулу Гамзатову установят в Каире

Бюст Расулу Гамзатову установят в Каире

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23 марта, 2021. Вторник 17:07
Бюст Расулу Гамзатову установят в Каире

Первый заместитель Постоянного представителя РД в Москве Гамзат Гамзатов встретился с архитектором из Арабской Республики Египет, профессором Осама автором бюста Народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову.

Бюст Расулу Гамзатову установят в Каире
Культура

Сообщается, что бюст известному дагестанцу будет установлен Каире, рядом с национальным театром оперы и балета. В рамках встречи, архитектор рассказал об особенностях работы над бюстом и сообщил, что изготовило сразу две одинаковых работы, одну из которых готов с удовольствием передать в дар Дагестану. Уточним, что в Каире установлены более 75 скульптурных работ, автором которых является Осама, среди них бюсты Толстого, Чехова, Римского-Корсакова и других выдающихся деятелей культуры России.

 

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