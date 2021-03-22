ЗАМАНА - Дима Билан раскритиковал песню Манижи для «Евровидения»

Дима Билан раскритиковал песню Манижи для «Евровидения»

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22 марта, 2021. Понедельник 08:46
Дима Билан раскритиковал песню Манижи для «Евровидения»

Известный поп-исполнитель Дима Билан довольно резко высказался о песне Манижи, с которой артистка поедет покорять Евровидение-2021.

Дима Билан раскритиковал песню Манижи для «Евровидения»
Культура

В своем комментарии в рамках шоу «Вечерний вечер с Аллой Довлатовой», артист отметил: "Можно было бы придумать что-то подравовее".
Билан также добавил, что композицию Манижи нельзя назвать хитом, который имеет шансы покорить публику.
Вместе с тем артист пожелал Маниже удачи и отметил, что будет переживать за неё. Артист, отвечая на вероятность собственного участия в конкурсе, не стал скрывать что возможно, это когда-нибудь случится. «Мне кажется, да. Я могу там выступить. Говорить, что никогда туда точно не поеду, не буду», разоткровенничался артист. Напомним, Дима Билан стал победителем музыкального конкурса “Евровидение” в 2008 году, выступив с песней Believe.

 

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