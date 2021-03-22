В своем комментарии в рамках шоу «Вечерний вечер с Аллой Довлатовой», артист отметил: "Можно было бы придумать что-то подравовее".
Билан также добавил, что композицию Манижи нельзя назвать хитом, который имеет шансы покорить публику.
Вместе с тем артист пожелал Маниже удачи и отметил, что будет переживать за неё. Артист, отвечая на вероятность собственного участия в конкурсе, не стал скрывать что возможно, это когда-нибудь случится. «Мне кажется, да. Я могу там выступить. Говорить, что никогда туда точно не поеду, не буду», разоткровенничался артист. Напомним, Дима Билан стал победителем музыкального конкурса “Евровидение” в 2008 году, выступив с песней Believe.
Дима Билан раскритиковал песню Манижи для «Евровидения»
- Автор Хадижат
- 22 марта, 2021. Понедельник 08:46
Известный поп-исполнитель Дима Билан довольно резко высказался о песне Манижи, с которой артистка поедет покорять Евровидение-2021.
В своем комментарии в рамках шоу «Вечерний вечер с Аллой Довлатовой», артист отметил: "Можно было бы придумать что-то подравовее".
Последнее от Хадижат
- СКР проверит школу Дербента после жалоб на вымогательства
- Медорганизации Дагестана дооснастят современным оборудованием
- В овцеводческих хозяйствах Дагестана родились 376 тысяч ягнят
- Батыр Эмеев проинспектировал две новые школы в Каспийске
- Завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills Russia