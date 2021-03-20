В галерее Дома поэзии проходит выставка «Архитектор Албури Алхазов»

В экспозиции представлены документы, фото живопись и графика из домашнего архива архитектора, также эскизы проектов и чертежи из личных собраний. Выходец из села Урахи Сергокалинского района Албури Магомедович Алхазов первый профессиональный архитектор в Республике Дагестан. Под его управлением разработаны и построены свыше 80 ведомственных объектов МВД, КГБ и Министерства обороны СССР.

Стараниями Албури Алхазова в Махачкале возникли строения МВД и Кабинета министров Дагестана, монументы Народным поэтам Гамзату Цадасе и Сулейману Стальскому.

Стоит отметить, что выставка продлится до 28 марта и приурочена к 110-летию заслуженного архитектора РСФСР Албури Алхазова, а также к 100-летию учреждения Дагестанской АССР.