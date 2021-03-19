Дмитрий Нагиев сыграл «Чикатило» в сериале

Сообщив о том, что согласиться на роль ему удалось не сразу, популярный актер и шоумен отметил, что не умеет играть мерзких личностей на уровне физиологии.

«Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии», - резюмировал Нагиев, который все-таки решился на роль.

Режиссером-постановщиком картины выступил Сарик Андреасян. В своем интервью ТАСС он сообщил, что делать кино о недостойном человеке - большой вызов, и команда по съемочному процессу, на его взгляд, с этим вызовом справилась.

Отметим, что Андрей Чикатило за совершение 50 убийств был приговорен к смертной казни. В феврале 1994 года маньяк был расстрелян в новочеркасской тюрьме.