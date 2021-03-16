Сотрудники и гости музея дали высшую оценку удивительным, древнейшим экспонатам Кайтагской вышивки, выразительные композиции которых сделаны причудливыми узорами. Удивительная, сложная техника выполнения была названа без преувеличения неповторимой. Необходимо подчеркнуть, что выставка Кайтагской вышивки 18 века будет экспонироваться в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга до конца мая.
Выставка Кайтагской вышивки открылась в Санкт-Петербурге
- Автор Хадижат
- 16 марта, 2021. Вторник 15:47
В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге впервые открылась выставка Кайтагской вышивки 18 века.
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