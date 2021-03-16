Совсем недавно Иманбек из небольшого города Аксу учился в железнодорожном колледже Павлодара и работал на железной дороге сигналистом. Жил молодой человек получая около 20 тыс. рублей в месяц. Ни о каком музыкальной будущем он тогда и не помышлял, хотя музыкой увлекался с детства.
Несмотря на пришедшую славу, сегодня Иманбек продолжает учиться по специальности "Организация перевозок". Никаких чётких планов по поводу музыкальной карьеры он пока не строит.
Иманбек Зейкенов стал первым обладателем премии "Грэмми" из Казахстана.