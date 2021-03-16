ЗАМАНА - Железнодорожник из Казахстана получил "Грэмми"

Железнодорожник из Казахстана получил "Грэмми"

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16 марта, 2021. Вторник 08:44
Железнодорожник из Казахстана получил &quot;Грэмми&quot; Железнодорожник из Казахстана получил &quot;Грэмми&quot;

Состоялось главное событие в мировой музыкальной индустрии церемония награждения "Грэмми-2021", Главный приз среди диджеев церемонии «Грэмми 2021» завоевал DJ Imanbek из Казахстана. В прошлом году, его трек набрал на YouTube 235 миллионов просмотров.

Совсем недавно Иманбек из небольшого города Аксу учился в железнодорожном колледже Павлодара и работал на железной дороге сигналистом. Жил молодой человек получая около 20 тыс. рублей в месяц. Ни о каком музыкальной будущем он тогда и не помышлял, хотя музыкой увлекался с детства.

Несмотря на пришедшую славу, сегодня Иманбек продолжает учиться по специальности "Организация перевозок". Никаких чётких планов по поводу музыкальной карьеры он пока не строит.

Иманбек Зейкенов стал первым обладателем премии "Грэмми" из Казахстана.

 

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