Фильма Андрея Кончаловского нет в списке номинантов на "Оскар"

Стало известно, что за право стать лучшим фильмом года поборются следующие ленты: «Отец», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Иуда и черный мессия», «Суд над чикагской семеркой» и «Звук металла».

Претендентами на «Оскар» в номинации за лучшую режиссерскую работу стали Томас Винтерберг, Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел.

В категории «Лучший иностранный художественный фильм» выдвинуты картины «Еще по одной», «Коллектив», «Человек, который продал свою кожу», «Куда ты идешь, Аида?» и «Лучшие дни». Сообщается, что картина «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского отбор не прошла.

Напомним, Российский оскаровский комитет выдвинул картину Кончаловского на премию в номинации "Иностранный художественный фильм" в ноябре 2020 года, она вошла в шорт-лист премии. Ранее этот фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.