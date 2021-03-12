ЗАМАНА - В российский прокат вышла драма "Пальмира"о венном враче из Дагестана

В российский прокат вышла драма "Пальмира"о венном враче из Дагестана

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12 марта, 2021. Пятница 15:07
В российский прокат вышла драма &quot;Пальмира&quot;о венном враче из Дагестана В российский прокат вышла драма &quot;Пальмира&quot;о венном враче из Дагестана В российский прокат вышла драма &quot;Пальмира&quot;о венном враче из Дагестана

В российский прокат вышла драма «Пальмира» Ивана Болотникова о военном докторе из Дагестана, дочь которого сбегает в Сирийскую Арабскую Республику после вербовки боевиками террористической группировки.

Картина посвящена отношениям между близкими людьми в условиях войны. «Если меня спросят, о чем этот фильм, я скажу приблизительно так: идет война. Война идеологий, стран и, безусловно, в первую очередь, людей. И на острие всего этого оказывается определенная семья, отношения между близкими», - рассказывает о картине режиссер Иван Болотников.

Главную роль в кинофильме исполнил венгерский актер Геза Морчани, который в 2017 году получил «Золотого медведя» Берлинале за роль в картине «О теле и душе» Ильдико Эньеди.

Сценарий фильма написан автором Константином Лопушанским, приверженцем жанров притчи и антиутопии. Отметим, что карта была снята в Дагестане в 2018-м году. Съёмки проходили в Махачкале и Дербенте, а также в поселке Кахабросо.

Дагестанский зритель может посмотреть картину в кинотеатрах "Миркато" и "Москва" (г. Каспийск)

 

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