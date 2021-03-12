Картина посвящена отношениям между близкими людьми в условиях войны. «Если меня спросят, о чем этот фильм, я скажу приблизительно так: идет война. Война идеологий, стран и, безусловно, в первую очередь, людей. И на острие всего этого оказывается определенная семья, отношения между близкими», - рассказывает о картине режиссер Иван Болотников.
Главную роль в кинофильме исполнил венгерский актер Геза Морчани, который в 2017 году получил «Золотого медведя» Берлинале за роль в картине «О теле и душе» Ильдико Эньеди.
Сценарий фильма написан автором Константином Лопушанским, приверженцем жанров притчи и антиутопии. Отметим, что карта была снята в Дагестане в 2018-м году. Съёмки проходили в Махачкале и Дербенте, а также в поселке Кахабросо.
Дагестанский зритель может посмотреть картину в кинотеатрах "Миркато" и "Москва" (г. Каспийск)