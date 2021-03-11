ЗАМАНА - Сергей Меликов провел встречу с режиссером фильма «Пассажиры»

Сергей Меликов провел встречу с режиссером фильма «Пассажиры»

Автор
11 марта, 2021. Четверг 12:11
Сергей Меликов провел встречу с режиссером фильма «Пассажиры»

Встретившись с режиссером Камилем Алиевым и продюсером Марией Турчиной, работающими над фильмом о пагубном влиянии идеологии терроризма, врио Главы Дагестана Сергей Меликов поручил оказать содействие съемочной группе.

Сергей Меликов провел встречу с режиссером фильма «Пассажиры»
Культура

Как сообщили в пресс-службе администрации Главы Дагестана, в съемках кинокартины, реализуемой в жанре психологического триллера-боевика, принимают участие артисты театра и кино из Москвы и Махачкалы.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top