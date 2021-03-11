Как сообщили в пресс-службе администрации Главы Дагестана, в съемках кинокартины, реализуемой в жанре психологического триллера-боевика, принимают участие артисты театра и кино из Москвы и Махачкалы.
Сергей Меликов провел встречу с режиссером фильма «Пассажиры»
- Автор Арслан
- 11 марта, 2021. Четверг 12:11
Встретившись с режиссером Камилем Алиевым и продюсером Марией Турчиной, работающими над фильмом о пагубном влиянии идеологии терроризма, врио Главы Дагестана Сергей Меликов поручил оказать содействие съемочной группе.