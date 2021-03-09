Уточним, что данные прослушивания приравниваются к прохождению 1 и 2 традиционного прослушивания в ГИТИСе. Приемная комиссия посетит и республику Дагестан, с целью провести отбор будущих студентов.
В Махачкале пройдет прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС
- Автор Хадижат
- 09 марта, 2021. Вторник 18:46
Российский институт театрального искусства «ГИТИС» возобновляет работу своего проекта «ГИТИС-Юг», в рамках которого в начале мая театральный институт проведет очные прослушивания для абитуриентов, собирающихся поступать на актерский факультет и факультеты музыкального театра и эстрады.
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