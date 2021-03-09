В Махачкале пройдет прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС

Автор Хадижат

Российский институт театрального искусства «ГИТИС» возобновляет работу своего проекта «ГИТИС-Юг», в рамках которого в начале мая театральный институт проведет очные прослушивания для абитуриентов, собирающихся поступать на актерский факультет и факультеты музыкального театра и эстрады.