ЗАМАНА - В Махачкале пройдет прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС

В Махачкале пройдет прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС

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09 марта, 2021. Вторник 18:46
В Махачкале пройдет прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС

Российский институт театрального искусства «ГИТИС» возобновляет работу своего проекта «ГИТИС-Юг», в рамках которого в начале мая театральный институт проведет очные прослушивания для абитуриентов, собирающихся поступать на актерский факультет и факультеты музыкального театра и эстрады.

В Махачкале пройдет прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС
Культура

Уточним, что данные прослушивания приравниваются к прохождению 1 и 2 традиционного прослушивания в ГИТИСе. Приемная комиссия посетит и республику Дагестан, с целью провести отбор будущих студентов.

 

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