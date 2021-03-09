ЗАМАНА - Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

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09 марта, 2021. Вторник 14:25
Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

Как объявили в эфире Первого канала, артистка будет исполнять песню "Russian woman". По результатам голосования зрителей Первого канала Manizha набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши. После оглашения результатов Manizha поблагодарила зрителей за доверие и пообещала сделать все «честно».

Манижа Сангин родом из Таджикистана, она получила известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

Артистка поблагодарила всех, кто за нее болел, передала слова благодарности близким, оставшимся в родном Таджикистане. «В меня больше всех на свете всегда верила бабушка. Сейчас ее нет рядом, к сожалению, но она находясь в Душанбе вырезала мои фотографии из журналов, вешала на стену, собирала вырезки, разговаривала с этими портретами. Ее сейчас здесь нет, но именно ей я хочу посвятить эту победу. Я сделаю все, что нужно!» Сказала Манижа. Напоним, конкурс «Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Артистка Manizha будет представлять свои композицию "Russian Woman".

 

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