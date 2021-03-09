В Москве открылась выставка театральных работ дагестанского художника Эдуарда Путерброта

Имя автора работ -Эдуарда Путерброта хорошо известно как в Дагестане, так и за его пределами. Более двадцати лет он проработал государственных театрах Республики Дагестан.

«Новшество и универсальная даровитость Эдуарда Путерброта почти во всем определили развитие современного искусства Республики Дагестан. Сценография, живопись, графика, плакат, скульптура, мелкая пластика во всем присутствует опыт и „напор играющего интеллекта“ большой незаурядной личности», сообщается в публикации пресс-центра Бахрушинского музея.

Уникальность экспозиции составили экспонаты, хранящиеся в собрании семьи художника и впервые представленные широкому зрителю в рамках данной выставки.