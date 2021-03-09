ЗАМАНА - В Москве открылась выставка театральных работ дагестанского художника Эдуарда Путерброта

В Москве открылась выставка театральных работ дагестанского художника Эдуарда Путерброта

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09 марта, 2021. Вторник 08:07
В Москве открылась выставка театральных работ дагестанского художника Эдуарда Путерброта

В Бахрушинском музее в столице России 6 марта состоялось открытие выставки "Эдуард Путерброт. Художник и театр", которая продлится до 4 апреля.

В Москве открылась выставка театральных работ дагестанского художника Эдуарда Путерброта
Культура

Имя автора работ -Эдуарда Путерброта хорошо известно как в Дагестане, так и за его пределами. Более двадцати лет он проработал государственных театрах Республики Дагестан.
«Новшество и универсальная даровитость Эдуарда Путерброта почти во всем определили развитие современного искусства Республики Дагестан. Сценография, живопись, графика, плакат, скульптура, мелкая пластика во всем присутствует опыт и „напор играющего интеллекта“ большой незаурядной личности», сообщается в публикации пресс-центра Бахрушинского музея.
Уникальность экспозиции составили экспонаты, хранящиеся в собрании семьи художника и впервые представленные широкому зрителю в рамках данной выставки.

 

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