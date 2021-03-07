Открывая мероприятие, ведущий Тимур Варисов подчеркнул, что 8 марта день, олицетворяющий смысл мужского существования на земле. Ведь конкретно в данный весенний день мужчина может проявить в отношении красивого пола свои самые наилучшие качества.
Он пожелал прекрасным женщинам Дагестана спокойствия в мире и семье, понимания, хорошего настроения и больше счастливых, радостных моментов в жизни.
В Русском театре прошел концерт, посвященный 8 марта
- Автор Хадижат
- 07 марта, 2021. Воскресенье 13:14
В большом зале Русского театра прошел концерт, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта.
Открывая мероприятие, ведущий Тимур Варисов подчеркнул, что 8 марта день, олицетворяющий смысл мужского существования на земле. Ведь конкретно в данный весенний день мужчина может проявить в отношении красивого пола свои самые наилучшие качества.
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