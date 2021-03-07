В Русском театре прошел концерт, посвященный 8 марта

Открывая мероприятие, ведущий Тимур Варисов подчеркнул, что 8 марта день, олицетворяющий смысл мужского существования на земле. Ведь конкретно в данный весенний день мужчина может проявить в отношении красивого пола свои самые наилучшие качества.

Он пожелал прекрасным женщинам Дагестана спокойствия в мире и семье, понимания, хорошего настроения и больше счастливых, радостных моментов в жизни.