ЗАМАНА - В Русском театре прошел концерт, посвященный 8 марта

В Русском театре прошел концерт, посвященный 8 марта

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07 марта, 2021. Воскресенье 13:14
В Русском театре прошел концерт, посвященный 8 марта

В большом зале Русского театра прошел концерт, приуроченный к Международному женскому дню 8 марта.

В Русском театре прошел концерт, посвященный 8 марта
Культура

Открывая мероприятие, ведущий Тимур Варисов подчеркнул, что 8 марта день, олицетворяющий смысл мужского существования на земле. Ведь конкретно в данный весенний день мужчина может проявить в отношении красивого пола свои самые наилучшие качества.
Он пожелал прекрасным женщинам Дагестана спокойствия в мире и семье, понимания, хорошего настроения и больше счастливых, радостных моментов в жизни.

 

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взяты из открытых источников
 

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