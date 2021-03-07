Творческий и жизненный путь Аминат Ибрагимовой

Женщины, горянки, чьи судьбы неразрывно связаны с Дагестаном, стали героинями публикаций на сайте газеты "Замана", в преддверии главного праздника начала весны. Сегодня мы представляем вам очерк о Народной артистке Дагестана Аминат Омаровне Ибрагимовой.

Аминат Ибрагимова родилась в канун Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году, в городе Порт-Петровске (Махачкале). Любовь к музыке, песне, танцу зародилась у нее еще в раннем детстве. Будучи еще девочкой-подростком, она жадно вслушивалась в волнующие народные мелодии, которые она слышала из уст матери, родных и знакомых.

Вскоре, она и сама начинает подпевать понравившимся мотивам. Ее пение подкупает теплотой, сердечностью, глубоким проникновением в сущность создаваемого образа, будь то лирическая композиция, шуточная песня или плач.

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