Аминат Ибрагимова родилась в канун Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году, в городе Порт-Петровске (Махачкале). Любовь к музыке, песне, танцу зародилась у нее еще в раннем детстве. Будучи еще девочкой-подростком, она жадно вслушивалась в волнующие народные мелодии, которые она слышала из уст матери, родных и знакомых.
Вскоре, она и сама начинает подпевать понравившимся мотивам. Ее пение подкупает теплотой, сердечностью, глубоким проникновением в сущность создаваемого образа, будь то лирическая композиция, шуточная песня или плач.
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