ЗАМАНА - Творческий и жизненный путь Аминат Ибрагимовой

Творческий и жизненный путь Аминат Ибрагимовой

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07 марта, 2021. Воскресенье 09:30
Творческий и жизненный путь Аминат Ибрагимовой Творческий и жизненный путь Аминат Ибрагимовой

 Женщины, горянки, чьи судьбы неразрывно связаны с Дагестаном, стали героинями публикаций на сайте газеты "Замана", в преддверии главного праздника начала весны. Сегодня мы представляем вам очерк о Народной артистке Дагестана Аминат Омаровне Ибрагимовой. 

Творческий и жизненный путь Аминат Ибрагимовой
Культура

Аминат Ибрагимова родилась в канун Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году, в городе Порт-Петровске (Махачкале). Любовь к музыке, песне, танцу зародилась у нее еще в раннем детстве. Будучи еще девочкой-подростком, она жадно вслушивалась в волнующие народные мелодии, которые она слышала из уст матери, родных и знакомых.

Вскоре, она и сама начинает подпевать понравившимся мотивам. Ее пение подкупает теплотой, сердечностью, глубоким проникновением в сущность создаваемого образа, будь то лирическая композиция, шуточная песня или плач. 

Подробнее о творческом и  жизненном пути Аминат Ибрагимовой  читайте по ссылке

 

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