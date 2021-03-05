Жители столицы республики смогут посетить выступление 9 марта в 17:00 ч. в Русском музыкально-драматическом театре.
В Каспийске выступление пройдет в стенках городского лицея №11 в 16:30 ч.
Вход свободный.
В Дагестане пройдут концерты ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск нацгвардии России
- Автор Хадижат
- 05 марта, 2021. Пятница 14:41
9 по 10 марта в Махачкале и Каспийске пройдут выступления Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск нацгвардии России, приуроченные к празднованию 8 марта.
Жители столицы республики смогут посетить выступление 9 марта в 17:00 ч. в Русском музыкально-драматическом театре.
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