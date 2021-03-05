ЗАМАНА - В Дербенте обнаружены остатки строения средневекового порта

В Дербенте обнаружены остатки строения средневекового порта

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05 марта, 2021. Пятница 14:04
В Дербенте обнаружены остатки строения средневекового порта

Каспийское море отступило от берегов Дербента, и оголило фрагменты древнейшей стены. Как считают археологи, появившиеся участки каменной кладки являются фрагментами средневекового порта.

В Дербенте обнаружены остатки строения средневекового порта
Культура

По их словам, данное явление не удивительно для февральско-мартовских штормов. "Конструктивные индивидуальности обнажившихся на морском дне археологических остатков поперечной стенки и размеры блоков отлично обработанного камня ракушечника, уложенного в обычной для Сасанидской архитектуры приемах кладки с чередованием «ложковых» и «тычковых» блоков облицовки стенки дает нам право считать, что это сооружение принадлежало, вероятнее всего, к сооружениям дербентского средневекового порта, исследованного мною в 1978-1989 годах. Тогда мы проводили эту работу вместе с московскими, петербургскими и шведскими подводными экспедициями", говорит археолог, доктор исторических наук, специалист по истории Северного Кавказа Александр Кудрявцев.

 

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