ЗАМАНА - Кантемир Балагов снимет свой следующий фильм в Нальчике

Кантемир Балагов снимет свой следующий фильм в Нальчике

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04 марта, 2021. Четверг 17:37
Кантемир Балагов снимет свой следующий фильм в Нальчике

Российский режиссер Кантемир Балагов, чьи киноленты «Дылда» и «Теснота» были представлены в Каннах, собирается снять кинофильм по сценарию, над которым он работает вместе с писательницей Мариной Степновой ("Женщины Лазаря").

Кантемир Балагов снимет свой следующий фильм в Нальчике
Культура

Как сообщил продюсер Александр Роднянский, при работе над будущей картиной Кантемир всегда сам придумывает сюжет, будущих героев и мир, окружающий их, после чего привлекает к работе "большого писателя", объединяя с ним творческие усилия. Съемки будут проходить в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Балагов, сценарий грядущего кинофильма называется «Моника». «Это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пробуя сделать отца больше, чем он есть», поделился Кантемир с аудиторией в своих соцсетях.

К работе над картиной режиссер приступит после того, как вернется со съемок пилотного эпизода телесериала HBO «Одни из нас» (The Last of Us) по известной одноименной компьютерной игре.

 

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