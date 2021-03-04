«Не смотря на то, что Дагестан самый многонациональный регион России, подаривший миру известных поэтов, писателей и исполнителей, сегодня интерес к родным языкам, литературе, падает.
Снижается аудитория средства массовой информации на национальных языках. Необходимо поддержать эту отрасль, воспитывать переводческую школу. Мы проработаем этот вопрос вплотную», - заключила Председатель Совета Федерации, добавив, что также будет оказана поддержка народным художественным промыслам региона.
Совет Федерации поддержит национальные языки и народные художественные промыслы Дагестана
- Автор Хадижат
- 04 марта, 2021. Четверг 14:13
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в процессе юбилейного совещания СФ, в рамках которого состоялся час Республики Дагестан, обратила внимание на необходимость поддержать языки, литературу и художественные промыслы народов Дагестана.
«Не смотря на то, что Дагестан самый многонациональный регион России, подаривший миру известных поэтов, писателей и исполнителей, сегодня интерес к родным языкам, литературе, падает.
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