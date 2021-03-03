ЗАМАНА - Власти Дагестана попросили провести реставрацию 25 федеральных памятников в Дербенте

Власти Дагестана попросили провести реставрацию 25 федеральных памятников в Дербенте

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03 марта, 2021. Среда 17:13
Власти Дагестана попросили провести реставрацию 25 федеральных памятников в Дербенте

Врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов обратился к членам Совета Федерации с просьбой рекомендовать правительству РФ провести реставрацию двадцати пяти памятников федерального значения, расположенных на территории древнего Дербента.

Власти Дагестана попросили провести реставрацию 25 федеральных памятников в Дербенте
Культура

Отметим, что в Дербенте находится единственный в Северо-Кавказском регионе монумент культурного наследства, который включен в перечень глобального наследия ЮНЕСКО. "Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. В его состав входят 25 уникальных памятников, большая часть из которых сегодня нуждается в реставрационных работах", подчеркнул Сергей Меликов.
Также глава региона отметил, что по ряду объектов уже готова проектно-сметная документация.

 

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