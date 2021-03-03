Власти Дагестана попросили провести реставрацию 25 федеральных памятников в Дербенте

Отметим, что в Дербенте находится единственный в Северо-Кавказском регионе монумент культурного наследства, который включен в перечень глобального наследия ЮНЕСКО. "Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. В его состав входят 25 уникальных памятников, большая часть из которых сегодня нуждается в реставрационных работах", подчеркнул Сергей Меликов.

Также глава региона отметил, что по ряду объектов уже готова проектно-сметная документация.