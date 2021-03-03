ЗАМАНА - «Кубачинское серебро» презентуют в Махачкале

«Кубачинское серебро» презентуют в Махачкале

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03 марта, 2021. Среда 13:38
«Кубачинское серебро» презентуют в Махачкале

Авторские работы кубачинских мастеров, в числе которых женские украшения, посуда и другие предметы обихода будут представлены на выставке-ярмарке народных промыслов, которая пройдет в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова 5-7 марта, сообщает РИА «Дагестан».

«Кубачинское серебро» презентуют в Махачкале
Культура

На выставочной площадке культурного учреждения запланированы мастер-классы по производству кубачинских художественных изделий из серебра,  а также концерт фольклорных коллективов Дахадаевского, Кайтагского и Акушинского районов.

 

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