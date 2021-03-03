На выставочной площадке культурного учреждения запланированы мастер-классы по производству кубачинских художественных изделий из серебра, а также концерт фольклорных коллективов Дахадаевского, Кайтагского и Акушинского районов.
«Кубачинское серебро» презентуют в Махачкале
- Автор Арслан
- 03 марта, 2021. Среда 13:38
Авторские работы кубачинских мастеров, в числе которых женские украшения, посуда и другие предметы обихода будут представлены на выставке-ярмарке народных промыслов, которая пройдет в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова 5-7 марта, сообщает РИА «Дагестан».