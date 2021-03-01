Лучшим драматическим фильмом была признана картина Хлои Чжао "Земля Кочевников", также Хлоя получила глобус как лучший режиссер. Наибольшее количество наград завоевал исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвящённый правлению королевы Великобритании Елизаветы II "Корона" Он был отмечен в следующих номинациях: "лучший драматический телесериал", “Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале или телефильме” (Джиллиан Андерсон), “Лучшая мужская роль в драматическом телесериале”
(Джош О’Коннор) и “Лучшая женская роль в драматическом телесериале” (Эмма Коррин).
Также в разных категориях были отмечены такие проекты, как "Ход королевы", "Мавританец", "Душа" и другие.
Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус"
- Автор Хадижат
- 01 марта, 2021. Понедельник 16:45
78-я церемония вручения премии награды за заслуги в области кинематографа и телевидения “Золотой глобус” за 2020 год из-за пандемии проходила в формате видеоконференции. Ее вели одновременно из банкетного зала в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля “Беверли-Хилтон” в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).
Лучшим драматическим фильмом была признана картина Хлои Чжао "Земля Кочевников", также Хлоя получила глобус как лучший режиссер. Наибольшее количество наград завоевал исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвящённый правлению королевы Великобритании Елизаветы II "Корона" Он был отмечен в следующих номинациях: "лучший драматический телесериал", “Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале или телефильме” (Джиллиан Андерсон), “Лучшая мужская роль в драматическом телесериале”
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