ЗАМАНА - Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус"

Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус"

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01 марта, 2021. Понедельник 16:45
Объявлены лауреаты премии &quot;Золотой глобус&quot;

78-я церемония вручения премии награды за заслуги в области кинематографа и телевидения “Золотой глобус” за 2020 год из-за пандемии проходила в формате видеоконференции. Ее вели одновременно из банкетного зала в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля “Беверли-Хилтон” в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус"
Культура

Лучшим драматическим фильмом была признана картина Хлои Чжао "Земля Кочевников", также Хлоя получила глобус как лучший режиссер. Наибольшее количество наград завоевал исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвящённый правлению королевы Великобритании Елизаветы II "Корона" Он был отмечен в следующих номинациях: "лучший драматический телесериал", “Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале или телефильме” (Джиллиан Андерсон), “Лучшая мужская роль в драматическом телесериале”
(Джош О’Коннор) и “Лучшая женская роль в драматическом телесериале” (Эмма Коррин).
Также в разных категориях были отмечены такие проекты, как "Ход королевы", "Мавританец", "Душа" и другие.

 

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взяты из открытых источников
 

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