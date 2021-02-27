Республиканские учреждения культуры примут участие в Днях Дагестана в Москве

С 1 по 3 марта, в Совете Федерации Федерального Собрания России пройдут Дни Республики Дагестан.

Уточним, что приурочены они будут к празднованию столетнего юбилея со дня образования ДАССР. Дагестанскую делегацию возглавит временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов.

Кроме деловой части, в Совете Федерации пройдет выставка промышленного, сельскохозяйственного и туристического потенциала республики, презентация национальной дагестанской кухни.

В рамках культурной программы, свое мастерство продемонстрирует Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка». Также культуру Дагестана представят музеи республики.