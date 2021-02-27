ЗАМАНА - Республиканские учреждения культуры примут участие в Днях Дагестана в Москве

Республиканские учреждения культуры примут участие в Днях Дагестана в Москве

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27 февраля, 2021. Суббота 15:27
Республиканские учреждения культуры примут участие в Днях Дагестана в Москве

С 1 по 3 марта, в Совете Федерации Федерального Собрания России пройдут Дни Республики Дагестан.

Республиканские учреждения культуры примут участие в Днях Дагестана в Москве
Культура

Уточним, что приурочены они будут  к празднованию столетнего юбилея со дня образования ДАССР. Дагестанскую делегацию возглавит временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов.

Кроме деловой части, в Совете Федерации пройдет выставка промышленного, сельскохозяйственного и туристического потенциала республики, презентация национальной дагестанской кухни.

В рамках культурной программы, свое мастерство продемонстрирует Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка». Также культуру Дагестана представят музеи республики.

 

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