Главная задача увековечивание памяти представителей СМИ, погибших при исполнении своей профессиональной деятельности. Установка монумента запланирована на территории Республиканского газетно-журнального комплекса. Подать заявку на участие в конкурсе можно с с 26 февраля по 30 апреля. Все подробности на сайте Министерства культуры РД.
В Дагестане объявлен конкурс на создание лучшего скульптурного решения памятника погибшим журналистам
- Автор Хадижат
- 28 февраля, 2021. Воскресенье 00:14
Открытый всероссийский конкурс на создание наилучшего скульптурного решения памятника погибшим журналистам в г. Махачкале Республики Дагестан объявляется в соответствии с поручением Главы РД Сергея Меликова.
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