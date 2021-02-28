ЗАМАНА - В Дагестане объявлен конкурс на создание лучшего скульптурного решения памятника погибшим журналистам

В Дагестане объявлен конкурс на создание лучшего скульптурного решения памятника погибшим журналистам

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28 февраля, 2021. Воскресенье 00:14
В Дагестане объявлен конкурс на создание лучшего скульптурного решения памятника погибшим журналистам

Открытый всероссийский конкурс на создание наилучшего скульптурного решения памятника погибшим журналистам в г. Махачкале Республики Дагестан объявляется в соответствии с поручением Главы РД Сергея Меликова.

В Дагестане объявлен конкурс на создание лучшего скульптурного решения памятника погибшим журналистам
Культура

Главная задача увековечивание памяти представителей СМИ, погибших при исполнении своей профессиональной деятельности. Установка монумента запланирована на территории Республиканского газетно-журнального комплекса. Подать заявку на участие в конкурсе можно с с 26 февраля по 30 апреля. Все подробности на сайте Министерства культуры РД.

 

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