ЗАМАНА - Работа молодого режиссера из Дагестана победила не международном фестивале

Работа молодого режиссера из Дагестана победила не международном фестивале

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25 февраля, 2021. Четверг 15:24
Работа молодого режиссера из Дагестана победила не международном фестивале

Молодой дагестанский режиссер Рамазан Булаев представил работу "Добро объединяет" в номинации "Лучший социальный ролик" на Международном кинофестивале «Zilant-2021».

Работа молодого режиссера из Дагестана победила не международном фестивале
Культура

Как отмечает Рамазан, в прошлом году данный социальный ролик уже становился победителем Всероссийского конкурса "Ты не один", поэтому, большого удивления новая награда у режиссера не вызвала. "Конечно, это приятно, но не неожиданно. Правда, для того, чтобы попасть в финал пришлось изрядно постараться", заключает Рамазан.

 

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