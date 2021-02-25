Работа молодого режиссера из Дагестана победила не международном фестивале

Как отмечает Рамазан, в прошлом году данный социальный ролик уже становился победителем Всероссийского конкурса "Ты не один", поэтому, большого удивления новая награда у режиссера не вызвала. "Конечно, это приятно, но не неожиданно. Правда, для того, чтобы попасть в финал пришлось изрядно постараться", заключает Рамазан.