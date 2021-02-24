Роман "Великий Гэтсби" ждет еще одна экранизация

По данным Variety, за создание анимационного мультфильма по великому произведению будет отвечать писатель Уильям Джойс. Как он сообщил, ни одна из прошлых экранизаций не смогла полностью отразить на экране яркий, красочный и даже сказочный образ Джейя Гэтсби, созданного классиком литературы. Сегодня, современная анимация шагнула далеко вперед, и в состоянии справиться с этой не простой задачей. Сроки выхода картины пока не оглашаются.