По данным Variety, за создание анимационного мультфильма по великому произведению будет отвечать писатель Уильям Джойс. Как он сообщил, ни одна из прошлых экранизаций не смогла полностью отразить на экране яркий, красочный и даже сказочный образ Джейя Гэтсби, созданного классиком литературы. Сегодня, современная анимация шагнула далеко вперед, и в состоянии справиться с этой не простой задачей. Сроки выхода картины пока не оглашаются.
Роман "Великий Гэтсби" ждет еще одна экранизация
- Автор Хадижат
- 24 февраля, 2021. Среда 17:38
Хорошо известный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» получит еще одну экранизацию. На этот раз, правда, анимированную.
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