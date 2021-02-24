ЗАМАНА - Роман "Великий Гэтсби" ждет еще одна экранизация

Роман "Великий Гэтсби" ждет еще одна экранизация

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24 февраля, 2021. Среда 17:38
Роман &quot;Великий Гэтсби&quot; ждет еще одна экранизация

Хорошо известный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» получит еще одну экранизацию. На этот раз, правда, анимированную.

Роман "Великий Гэтсби" ждет еще одна экранизация
Культура

По данным Variety, за создание анимационного мультфильма по великому произведению будет отвечать писатель Уильям Джойс. Как он сообщил, ни одна из прошлых экранизаций не смогла полностью отразить на экране яркий, красочный и даже сказочный образ Джейя Гэтсби, созданного классиком литературы. Сегодня, современная анимация шагнула далеко вперед, и в состоянии справиться с этой не простой задачей. Сроки выхода картины пока не оглашаются.

 

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