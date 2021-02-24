В Русском театре в Махачкале прошел показ оперетты "Севастопольский вальс"

Данное произведение советского композитора Константина Листова хорошо известно зрителям. В центре истории, герои-моряки, вставшие на защиту Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Режиссером-постановщиком, а также сценографом оперетты выступил Дмитрий Павлов. В центре сюжета история о людях, которые выстояли войну и вернулись к мирной жизни. История о представительстве и дружбе, верности и разочаровании, воле и преодолении.

Тема Великой Отечественной войны придала истории особенную окраску. Героям начинаешь сопереживать, этому способствует уникальная достоверность характеров. Будучи на месте зрителя, начинаешь задавать себе вопросы, пытаясь сделать выбор вместе с героем. Тонкое сочетание патетики и юмора, уникальная, яркая и запоминающаяся музыкальная тема произведения сделала «Севастопольский вальс» одной из лучших оперетт Советского союза.