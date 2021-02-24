ЗАМАНА - В Русском театре в Махачкале прошел показ оперетты "Севастопольский вальс"

В Русском театре в Махачкале прошел показ оперетты "Севастопольский вальс"

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24 февраля, 2021. Среда 00:11
В Русском театре в Махачкале прошел показ оперетты &quot;Севастопольский вальс&quot; В Русском театре в Махачкале прошел показ оперетты &quot;Севастопольский вальс&quot; В Русском театре в Махачкале прошел показ оперетты &quot;Севастопольский вальс&quot;

Дагестанский государственный театр оперы и балета, в рамках празднования Дня защитника Отечества, показал зрителям оперетту "Севастопольский вальс".

В Русском театре в Махачкале прошел показ оперетты "Севастопольский вальс"
Культура

Данное произведение советского композитора Константина Листова хорошо известно зрителям. В центре истории, герои-моряки, вставшие на защиту Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Режиссером-постановщиком, а также сценографом оперетты выступил Дмитрий Павлов. В центре сюжета история о людях, которые выстояли войну и вернулись к мирной жизни. История о представительстве и дружбе, верности и разочаровании, воле и преодолении.
Тема Великой Отечественной войны придала истории особенную окраску. Героям начинаешь сопереживать, этому способствует уникальная достоверность характеров. Будучи на месте зрителя, начинаешь задавать себе вопросы, пытаясь сделать выбор вместе с героем. Тонкое сочетание патетики и юмора, уникальная, яркая и запоминающаяся музыкальная тема произведения сделала «Севастопольский вальс» одной из лучших оперетт Советского союза.

 

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