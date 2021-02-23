Эта история, рассказанная в формате балаганного представления, повествует о русском бойце Петрушке, который, благодаря собственной находчивости и отваге, сумел одолеть неприятеля.
В тот же день, тут, прошла акция «В театр с дедушкой и с папой», а на входе театра была организована выставка детских рисунков, которая посвящена 23 февраля.
В Махачкале показали спектакль "Петрушка на войне"
- Автор Хадижат
- 23 февраля, 2021. Вторник 00:05
В Дагестанском театре кукол, ко Дню защитника Отечества показали спектакль «Петрушка на войне».
Эта история, рассказанная в формате балаганного представления, повествует о русском бойце Петрушке, который, благодаря собственной находчивости и отваге, сумел одолеть неприятеля.
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