В Махачкале показали спектакль "Петрушка на войне"

Эта история, рассказанная в формате балаганного представления, повествует о русском бойце Петрушке, который, благодаря собственной находчивости и отваге, сумел одолеть неприятеля.

В тот же день, тут, прошла акция «В театр с дедушкой и с папой», а на входе театра была организована выставка детских рисунков, которая посвящена 23 февраля.