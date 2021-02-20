ЗАМАНА - Махачкала и День защитника Отечества. Куда пойти?

Махачкала и День защитника Отечества. Куда пойти?

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20 февраля, 2021. Суббота 22:10
Махачкала и День защитника Отечества. Куда пойти?

Министерство культуры Дагестана подготовило ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества.

Махачкала и День защитника Отечества. Куда пойти?
Культура

22 февраля

Республиканская детская библиотека. Открытие книжной выставки«Сильная армия сильная Россия». 

Дагестанский театр кукол. Спектакль «Петрушка на войне» в рамках акции «В театр с дедом!» и открытие республиканской выставки рисунка «Мужество, доблесть и честь».

Аварский музыкально-драматический театр им.Г.Цадасы. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. В программе выступление ведущих танцевальных и фольклорных коллективов республики: «Дагестан», «Молодость Дагестана»,«Айланай».

23 февраля

Национальная библиотека Республики Дагестан им. Расула Гамзатова. Видео-урок «Исторический портрет «Александр Невский». 

Дагестанский театр оперы и балета. Премьера оперетты «Севастопольский вальс». 

 

 

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