22 февраля
Республиканская детская библиотека. Открытие книжной выставки«Сильная армия сильная Россия».
Дагестанский театр кукол. Спектакль «Петрушка на войне» в рамках акции «В театр с дедом!» и открытие республиканской выставки рисунка «Мужество, доблесть и честь».
Аварский музыкально-драматический театр им.Г.Цадасы. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. В программе выступление ведущих танцевальных и фольклорных коллективов республики: «Дагестан», «Молодость Дагестана»,«Айланай».
23 февраля
Национальная библиотека Республики Дагестан им. Расула Гамзатова. Видео-урок «Исторический портрет «Александр Невский».
Дагестанский театр оперы и балета. Премьера оперетты «Севастопольский вальс».