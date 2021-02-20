Удивительно, но все появившиеся в фильме кафтаны, сарафаны и царские платья придумала Надежда Васильева, вдова режиссера Алексея Балабанова, для которой этот жанр оказался совершенно новым.
Кроме героев картин мужа, Она также одевала персонажей сериалов «Идиот» и «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко и нашумевшей картины Алексея Учителя «Матильда».
Вдова Алексея Балабанова рассказала, что общего между Данилой Багровым и героем сказки "Конек-горбунок"
- Автор Хадижат
- 20 февраля, 2021. Суббота 14:57
На киностудии «Ленфильм» открылась выставка уникальных костюмов, сшитых специально для фильма-сказки «Конёк-Горбунок».
Удивительно, но все появившиеся в фильме кафтаны, сарафаны и царские платья придумала Надежда Васильева, вдова режиссера Алексея Балабанова, для которой этот жанр оказался совершенно новым.
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