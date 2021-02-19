Спектакль о жизни в социальных сетях поставлен в Махачкале

В Русском театре Махачкалы премьера-эксперимент спектакль «Превращение»: свою первую работу представил Клуб современного искусства «Дискурс» Управления культуры Администрации Махачкалы. Главный герой постановки поэт-неудачник, жизнь которого в корне меняется в одно утро. Он и его окружение пытаются разобраться в себе, в окружающем мире, в отношениях с социальными сетями.

Уже своим названием «Превращение», спектакль отсылает к повести Кафки, только здесь, герой однажды утром превращается не в таракана, а в блогера. В центре спектакля стихи современных авторов а также исполнителей популярной музыки и даже рэпа: Славы КПСС, Манижи, Монеточки и Оксимирона.

Спектакль «Превращение» первая постановка клуба современного искусства «Дискурс», под руководством поэта Саидат Лугуевой. Здесь она выступила в качестве автора пьесы.

«Можно по разному относится к творчеству современных поэтов и в принципе к такому виду искусства, но отрицать его мы не можем», говорит Саидат.

В постановке задействованы артисты Дагестанского Государственного Русского драматического театра им. М. Горького Артур Джахбаров и Алина Абдулганиева, а также музыкант и исполнитель Анжела Магомедова.

Уточним, что данное мероприятие прошло в рамках празднования 100-летнего юбилея образования ДАССР и 100-летия с переименования Порт-Петровска в Махачкалу.