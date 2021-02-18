У актера, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни» подозревают повторое заражение COVID-19

Врачи допускают, что 85-летний Кавсадзе, который выздоровел от коронавирусной инфекции осенью 2020 года, мог заразиться COVID-19 во 2-ой раз. На данный момент они ждут итогов анализов. На данный момент, диагноз актера, находящегося в больнице- "пневмония".

Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.