Врачи допускают, что 85-летний Кавсадзе, который выздоровел от коронавирусной инфекции осенью 2020 года, мог заразиться COVID-19 во 2-ой раз. На данный момент они ждут итогов анализов. На данный момент, диагноз актера, находящегося в больнице- "пневмония".
Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
У актера, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни» подозревают повторое заражение COVID-19
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 17:09
Медики подозревают вторичное инфицирование коронавирусной инфекцией у звезды кинофильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе.
Врачи допускают, что 85-летний Кавсадзе, который выздоровел от коронавирусной инфекции осенью 2020 года, мог заразиться COVID-19 во 2-ой раз. На данный момент они ждут итогов анализов. На данный момент, диагноз актера, находящегося в больнице- "пневмония".
Последнее от Хадижат
- Жительница Грозного публично раскаялась в колдовстве
- Руководитель водоканала Избербаша угрожал убить местного депутата
- В Дагестане установлен самый низкий тариф за электроэнергию среди субъектов СКФО и ЮФО
- Сергей Меликов с рабочим визитом находится в Кизляре
- В Дагестане постояльцы дома престарелых привились от коронавируса