ЗАМАНА - У актера, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни» подозревают повторое заражение COVID-19

У актера, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни» подозревают повторое заражение COVID-19

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18 февраля, 2021. Четверг 17:09
У актера, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни» подозревают повторое заражение COVID-19 У актера, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни» подозревают повторое заражение COVID-19

Медики подозревают вторичное инфицирование коронавирусной инфекцией у звезды кинофильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе.

У актера, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни» подозревают повторое заражение COVID-19
Культура

Врачи допускают, что 85-летний Кавсадзе, который выздоровел от коронавирусной инфекции осенью 2020 года, мог заразиться COVID-19 во 2-ой раз. На данный момент они ждут итогов анализов. На данный момент, диагноз актера, находящегося в больнице- "пневмония".
Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

 

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