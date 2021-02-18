Не стало звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова

Причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Известность ему принесли такие роли в кино как «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Ирония судьбы или лёгким паром».

Не смотря на колоссальную популярность, актер оставался скромным человеком и не раз признавался, что одна из самых известных картин с его участием «Ирония судьбы или с легким паром», ставшая в России символом Нового года, им не сильно любима. «Я не люблю узнаваемость. Слава Богу, с возрастом она уменьшается, однако все еще есть», говорил Мягков.