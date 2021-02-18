ЗАМАНА - Не стало звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова

Не стало звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова

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18 февраля, 2021. Четверг 12:05
Не стало звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова Не стало звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова Не стало звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова Не стало звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова

Советский, российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни, сообщает пресс-центр МХТ имени Чехова.

Не стало звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова
Культура

Причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Известность ему принесли такие роли в кино как «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Ирония судьбы или лёгким паром».
Не смотря на колоссальную популярность, актер оставался скромным человеком и не раз признавался, что одна из самых известных картин с его участием «Ирония судьбы или с легким паром», ставшая в России символом Нового года, им не сильно любима. «Я не люблю узнаваемость. Слава Богу, с возрастом она уменьшается, однако все еще есть», говорил Мягков.

 

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