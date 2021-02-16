ЗАМАНА - В сети появился первый трейлер военной картины «Девятаев»

В сети появился первый трейлер военной картины «Девятаев»

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16 февраля, 2021. Вторник 14:03
В сети появился первый трейлер военной картины «Девятаев»

Главную роль в картине исполнил Павел Приличный. Кинофильм скажет о русском пилоте Михаиле Девятаеве, который в годы 2-й Мировой войны был сбит в воздушном бою и попал в концлагерь.

Там Девятаев и группа русских военнопленных захватили германский бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершили на нем побег, прихватив с собой разработки авиазарядов «Фау-1» и «Фау-2».

Режиссерами картины выступили Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов. Стоит отметить, что фильм станет первым полным метром, который выйдет сразу в двух форматах. В привычном горизонтальном для кинотеатров, и в инновационном вертикальном для просмотра на смартфонах «Все главные эпизоды жизни отца во время войны, то, что касается плена и побега, отражены так, как и было»- прокомментировал киноработу сын летчика Михаила Девятаева. Премьера в широком прокате запланирована 29 апреля.

 

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