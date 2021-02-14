На 3-й строчке в числе наилучших кинофильмов о любви оказались "Красотка", "Дневник памяти" и "Три метра над уровнем неба" (по три процента), говорят сведения опроса.
"Унесенные ветром" и "Москва слезам не верит" наилучшим фильмом о любви считают по два процента участвующих в опросе. По одному проценту зрителей признали лучшим фильмом о любви "Служебный роман", "Ирония судьбы или с легким паром", "Девчата", "Ромео и Джульетта".
Опрос был проведен 26-29 января 2021 года, в нем приняли участие 1600 опрошенных в возрасте от восемнадцати лет.