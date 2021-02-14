ЗАМАНА - Россияне назвали лучшим фильмом о любви картину "Любовь и голуби"

Россияне назвали лучшим фильмом о любви картину "Любовь и голуби"

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14 февраля, 2021. Воскресенье 18:24
Россияне назвали лучшим фильмом о любви картину &quot;Любовь и голуби&quot;

Советская романтичная комедия "Любовь и голуби" является самым наилучшим фильмом о любви как считают тринадцать процентов граждан России. Русской классике незначительно уступает "Титаник" с Леонардо Ди Каприо (десять процентов).

Россияне назвали лучшим фильмом о любви картину "Любовь и голуби"
Культура

На 3-й строчке в числе наилучших кинофильмов о любви оказались "Красотка", "Дневник памяти" и "Три метра над уровнем неба" (по три процента), говорят сведения опроса.

"Унесенные ветром" и "Москва слезам не верит" наилучшим фильмом о любви считают по два процента участвующих в опросе. По одному проценту зрителей признали лучшим фильмом о любви "Служебный роман", "Ирония судьбы или с легким паром", "Девчата", "Ромео и Джульетта".

Опрос был проведен 26-29 января 2021 года, в нем приняли участие 1600 опрошенных в возрасте от восемнадцати лет.

 

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