ЗАМАНА - В Дербенте состоялся концерт государственного оркестра народных инструментов Республики Дагестан

В Дербенте состоялся концерт государственного оркестра народных инструментов Республики Дагестан

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14 февраля, 2021. Воскресенье 00:09
В Дербенте состоялся концерт государственного оркестра народных инструментов Республики Дагестан

12 февраля, в Дербенте состоялся концерт государственного оркестра народных инструментов Республики Дагестан.

В Дербенте состоялся концерт государственного оркестра народных инструментов Республики Дагестан
Культура

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РД, Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дербент и было посвящено 90 летию Народного артиста СССР Мурада Кажлаева и 100-летнему юбилею со дня образования ДАССР.

Приветствуя гостей мероприятия, заместитель руководителя города Видади Зейналов подчеркнул, что личность Мурада Кажлаева занимает особенное место в истории дагестанской классической культуры. Творчество маэстро получило признание как в Российской Федерации, так и за границей. До настоящего времени автор музыкальных произведений трудится на ниве музыкальной педагогики, отдавая все силы, глубочайшие познания и неоценимый опыт юному поколению музыкантов.

Вечер продолжился концертной программой, в рамках которой прозвучали популярные сочинения композитора Мурада Кажлаева в исполнении оркестра под управлением Навруза Шахбазова.

 

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