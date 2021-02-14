В Дербенте состоялся концерт государственного оркестра народных инструментов Республики Дагестан

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РД, Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дербент и было посвящено 90 летию Народного артиста СССР Мурада Кажлаева и 100-летнему юбилею со дня образования ДАССР.

Приветствуя гостей мероприятия, заместитель руководителя города Видади Зейналов подчеркнул, что личность Мурада Кажлаева занимает особенное место в истории дагестанской классической культуры. Творчество маэстро получило признание как в Российской Федерации, так и за границей. До настоящего времени автор музыкальных произведений трудится на ниве музыкальной педагогики, отдавая все силы, глубочайшие познания и неоценимый опыт юному поколению музыкантов.

Вечер продолжился концертной программой, в рамках которой прозвучали популярные сочинения композитора Мурада Кажлаева в исполнении оркестра под управлением Навруза Шахбазова.