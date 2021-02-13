Ведущий контент-менеджер HBO Кейси Блойс сообщил, что никаких договоренностей со сценаристами либо режиссёрами пока нет.
"Я бы даже не назвал это эмбриональной стадией", сообщил Блойс, но между тем, не стал опровергать вероятность начала работы над этим проектом.
Так что надежда есть, тем паче что Блойс заключил: "Поттериана наиважнейшая для WB и HBO франшиза, вместе с "Игрой престолов" и Расширенной вселенной DC".
В HBO прокомментировали запуск сериала по вселенной «Гарри Поттера»
- Автор Хадижат
- 13 февраля, 2021. Суббота 00:32
Поклонники "Гарри Поттера" очень рано обрадовались новости про то, что HBO готовит сериал по миру "Гарри Поттера".
Ведущий контент-менеджер HBO Кейси Блойс сообщил, что никаких договоренностей со сценаристами либо режиссёрами пока нет.
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