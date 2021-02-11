ЗАМАНА - Кантемир Балагов выступит режиссером сериала с участием звезд "Игры престолов"

Кантемир Балагов выступит режиссером сериала с участием звезд "Игры престолов"

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11 февраля, 2021. Четверг 17:44
Кантемир Балагов выступит режиссером сериала с участием звезд &quot;Игры престолов&quot; Кантемир Балагов выступит режиссером сериала с участием звезд &quot;Игры престолов&quot;

Ведущие роли в телесериале The Last of Us ("Одни из нас"), режиссером пилотной серии которого выступит выходец из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рэмси. Известно, что Педро покажется в постапокалиптической истории в виде контрабандиста Джоэла, Белла его спутницы-подростка Элли.

Кантемир Балагов выступит режиссером сериала с участием звезд "Игры престолов"
Культура

В своем instagram Балагов, приглашенный HBO для работы над проектом сообщил, что крайне рад такому кастингу. Напомним, Белла Рэмси сыграла в "Игре престолов" молодую Лианну Мармонт. 17-летняя актриса снималась также в проектах "Темные начала", "Хильда", "Джуди" и остальных.

Педро Паскаль известен публике по ролям принца Оберина Мартелла в экранизации саги Джорджа Мартина и Дина Джарина в телесериале "Мандалорец". Среди остальных картин в его фильмографии "Меняющие реальность", "Нарко", "Родина", "Менталист".

 

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