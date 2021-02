Кантемир Балагов выступит режиссером сериала с участием звезд "Игры престолов"

Ведущие роли в телесериале The Last of Us ("Одни из нас"), режиссером пилотной серии которого выступит выходец из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рэмси. Известно, что Педро покажется в постапокалиптической истории в виде контрабандиста Джоэла, Белла его спутницы-подростка Элли.