Кантемир Балагов выступит режиссером сериала с участием звезд "Игры престолов"

Ведущие роли в телесериале The Last of Us ("Одни из нас"), режиссером пилотной серии которого выступит выходец из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов исполнят звезды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рэмси. Известно, что Педро покажется в постапокалиптической истории в виде контрабандиста Джоэла, Белла его спутницы-подростка Элли.

В своем instagram Балагов, приглашенный HBO для работы над проектом сообщил, что крайне рад такому кастингу. Напомним, Белла Рэмси сыграла в "Игре престолов" молодую Лианну Мармонт. 17-летняя актриса снималась также в проектах "Темные начала", "Хильда", "Джуди" и остальных.

Педро Паскаль известен публике по ролям принца Оберина Мартелла в экранизации саги Джорджа Мартина и Дина Джарина в телесериале "Мандалорец". Среди остальных картин в его фильмографии "Меняющие реальность", "Нарко", "Родина", "Менталист".