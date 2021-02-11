В своем instagram Балагов, приглашенный HBO для работы над проектом сообщил, что крайне рад такому кастингу. Напомним, Белла Рэмси сыграла в "Игре престолов" молодую Лианну Мармонт. 17-летняя актриса снималась также в проектах "Темные начала", "Хильда", "Джуди" и остальных.
Педро Паскаль известен публике по ролям принца Оберина Мартелла в экранизации саги Джорджа Мартина и Дина Джарина в телесериале "Мандалорец". Среди остальных картин в его фильмографии "Меняющие реальность", "Нарко", "Родина", "Менталист".