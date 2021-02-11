Альбом издан при поддержке Дагестанского музея изобразительных искусств к семидесятилетию живописца.
Открывая мероприятие, руководитель ДМИИ Салихат Гамзатова подчеркнула, что альбом является обобщением масштабного творчества автора и позволяет зрителю в любой момент прикоснуться к его прекрасным работам.
В рамках презентации было отмечено, что в текущем году в Дагестанском музее изобразительных искусств планируется провести очередную персональную выставку известного живописца.
В Махачкале презентовали альбом известного живописца Абдулзагира Мусаева
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 08:00
Презентация альбома члена-корреспондента Российской академии художеств, художника-монументалиста Абдулзагира Мусаева прошла в минувшую среду, 9 февраля в в Национальной библиотеке имени Р. Гамзатова, в Махачкале.
Альбом издан при поддержке Дагестанского музея изобразительных искусств к семидесятилетию живописца.
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