В Махачкале презентовали альбом известного живописца Абдулзагира Мусаева

Презентация альбома члена-корреспондента Российской академии художеств, художника-монументалиста Абдулзагира Мусаева прошла в минувшую среду, 9 февраля в в Национальной библиотеке имени Р. Гамзатова, в Махачкале.

Альбом издан при поддержке Дагестанского музея изобразительных искусств к семидесятилетию живописца.

Открывая мероприятие, руководитель ДМИИ Салихат Гамзатова подчеркнула, что альбом является обобщением масштабного творчества автора и позволяет зрителю в любой момент прикоснуться к его прекрасным работам.

В рамках презентации было отмечено, что в текущем году в Дагестанском музее изобразительных искусств планируется провести очередную персональную выставку известного живописца.