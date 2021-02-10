Фильм Андрея Кончаловского – номинант на премию «Оскар»

По данным сайта киноакадемии США, в шорт-лист претендентов на главную премию в мире кино вошел фильм российского режиссера «Дорогие товарищи».

Кинолента повествует о забастовке на главном заводе советского Новочеркасска в 1962 году. По сценарию, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами.