Кинолента повествует о забастовке на главном заводе советского Новочеркасска в 1962 году. По сценарию, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами.
Фильм Андрея Кончаловского – номинант на премию «Оскар»
- Автор Арслан
- 10 февраля, 2021. Среда 12:52
По данным сайта киноакадемии США, в шорт-лист претендентов на главную премию в мире кино вошел фильм российского режиссера «Дорогие товарищи».
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